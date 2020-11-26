交通部觀光局公布「春節疏運孝親專案」，開放北北基桃、新竹縣市等6縣市旅館，而宜蘭雖非適用名單內，為了讓更多長輩們提早享受出遊優惠，宜蘭傳藝老爺行旅特別搶搭此孝親專案商機，推出55歲以上樂齡族入住1泊2食專案，立即贈送1500元住宿抵用券，於下次住房時使用。

鼓勵帶長輩出遊即時享樂。（宜蘭傳藝老爺行旅提供）

宜蘭傳藝老爺行旅表示，因館內親子客群、三代同堂出遊比例逐年提高，此次超前部署、跟上孝親議題，凡於2021年2月9日前，55歲以上長者入住1泊2食專案，每房5300元起，立即贈送1500元住宿抵用券，住宿抵用券使用日期開放至2021年5月31日，此抵用券農曆春節不適用。

傳藝老爺家庭客房為2房1廳的4人房。（宜蘭傳藝老爺行旅提供）

入住宜蘭傳藝老爺行旅享一站式服務，玩樂、住宿期間可暢遊傳藝園區，特別推薦親子出遊，2房1廳的傳藝老爺家庭客房，保留傳統磨石子地與紅磚黑瓦，格局設計傳統和現代併存，入住期間可享暢遊傳藝園區、習藝體驗等，搭配1泊2食住房專案，早餐為「透早食堂」，品嚐在地蘭陽風味，像是一串心、魚丸米粉、油飯等；晚餐則享用榮獲2020年經濟部經典台菜餐廳之「手路菜中餐廳」，大啖宜蘭在地辦桌料理，2021年入住再加碼贈送傳藝老爺「好食等路」1份。

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