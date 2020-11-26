楊曜貼文批林佳龍。(取自楊曜臉書)

民進黨立委楊曜今(26日)在臉書表達因澎湖居民來台就醫、洽公卻苦無機位回家，於是不斷呼喊交通部長林佳龍，期盼喚醒對離島的重視，「不過部長沒有回應離島居民回家之路的艱辛，反倒是在各群組廣發『假政績』」，他更曝光收到友人的line群組截圖，內容提到林佳龍在群組中的談話，因此怒嗆他「只想著大位」。

楊曜在臉書控訴，部長沒有回應離島居民回家之路的艱辛，反倒是在各群組廣發「假政績」、「假訊息」，提到自己為澎湖做出的努力，卻沒有提到如何解決鄉親的民生需求；針對林佳龍說機位有規劃ABC疏運方案，楊曜則直言，「運方案行之有年，規劃與林佳龍部長毫無關係」；至於全額補助新建新澎湖輪（新船為台澎輪）的部分，楊曜也稱，全額補助是國民黨江宜樺當院長核定，蘇貞昌院長加碼到28億。

另外，楊曜指出，離島加碼補助政策決定的時候，林佳龍還在當台中市長。因此，他痛批，要求部長加班機，他卻宣傳假政績，「謊話連篇，吃碗內看碗外」。

楊曜也曝光收到善心人士傳給他的LINE截圖，呼籲林佳龍該設法解決離島居民的交通問題，「連解決問題的基本態度都沒有，離島民眾如何有感？」

(中時新聞網)