國片《孤味》今年在金馬獎大放異彩，全劇獲台南市影視補助180萬，場景超過70％在台南拍攝。（孤味劇組提供／曹婷婷台南傳真）

國片《孤味》今年在金馬獎大放異彩，票房也開紅盤，全劇獲台南市影視補助180萬，場景超過70％在台南拍攝，導演許承傑和製片陳郁佳也是台南人；台南市文化局預告，12月2日導演和奪雙金的國民阿嬤陳淑芳將在台南新光影城與市長黃偉哲一起分送蝦捲給觀戲的民眾。

口碑不俗的《孤味》票房逼近破億大關，全劇散發濃濃台南味，全球首映也於11月2日選在台南登場，相較於多數影迷觀後深受劇情感動，台南人不只被劇情感動，更多了一分親切感。金馬獎典禮頒獎當晚，黃偉哲也在臉書狂賀陳淑芳勇奪金馬雙霸，而陳淑芳也允諾票房破億就要炸蝦捲、徐若瑄賣蝦捲，黃偉哲順勢力邀大家來台南吃蝦捲。

文化局長葉澤山表示，以台南為主場景的《孤味》獲本屆金馬獎6項提名，市府除在拍攝前期乃至首映均主動支援，也持續宣傳本片，黃偉哲也在臉書及不同主題記者會刻意提及《孤味》一片，代表台南鄉親給予最強力支持，也有在地企業特別包場。

12月2日新光影城即為企業包場，當天，導演和陳淑芳會一同現身，由黃偉哲跟陳淑芳一起分贈蝦捲給觀戲的觀眾一起分享。

此外，《孤味》劇組27日起將於北、中、南、高4城市舉辦5場快閃活動，其中，台南28日（演員陳妍霏）及29日（許承傑導演及金馬影后陳淑芳）一連舉辦2場，但因許多戲院爭取快閃，劇組僅能擇一，考量其他同在上映戲院立場，暫不透露當日影人出席場次及戲院。

(中時 )