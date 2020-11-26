好市多賣場內一張看似簡單的木椅，上面配上黑色的椅墊及背墊，售價為109,999元。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多提供眾多進口優惠商品，高CP值價格深受民眾喜愛，不過賣場也不時也會出現「高單價」商品讓前往採購的消費者眼睛一亮。近日有民眾逛好市多時偶然發現一張木椅，一瞥售價卻當場愣住，一張附黑色背墊、椅墊的木椅竟要價11萬元！他驚呼「是不是多打了一個零」？

好市多近日逢黑色星期五，許多重量級商品現身賣場，近期台中北屯分店開幕獨家開賣157萬9999元的遊艇和599,999元的「Hermès愛馬仕凱莉包」已成功創造話題。不過近日一位民眾在「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，台南好市多賣場內有竟有一張木椅售價要11萬元。細看照片，一張看似簡單的木椅，上面配上黑色的椅墊及背墊，售價為109,999元。原PO驚呼「貧窮限制了我的想像力，店家是不是多打了一個零…」。

貼文一出，網友紛紛表示「應該是多了2個9吧」、「真正的展示品」、「貧窮真的限制了我的想像」、「好有深度的一張椅子，可惜我是膚淺的人」。據了解，這款「殖民椅」是來自丹麥的品牌，由知名設計師操刀，不但坐墊是手工編織紙纖維打造，木材更選用胡桃木，表面經過油裝處理，不易附著汙垢，符合人體工學，是一款經典設計椅。

內行的網友就指出，這款殖民椅是經典椅，所以全球價格都不會差太多，以國外設計傢俱來說，一張單椅十幾萬其實並不算貴。網友表示「手工製作+胡桃木實木製成，不算貴」、「不識貨！這木頭質地高雅，雕刻純手工，堪稱一等一的好貨」、「實木的傢具都非常昂貴，而且可以當成傳家寶就知道有多耐用」。

(中時新聞網)