109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽第一階段預賽今天最後一場賽事，由地主輔仁大學迎戰擁有3名外籍生的文化大學，輔大在滿場球迷加油下，84比65擊退文化，收下第3勝。

輔大教頭楊哲宜賽後用天氣狀況比喻球隊這階段預賽難以捉摸的狀況，畢竟他們擊敗過衛冕軍健行科技大學，也輸過本季從二級升上來的中原大學，目前勝率剛好五成，「每天都很難掌握球隊狀況，有時是晴天、有時是雨天，今天的話應該是晴時多雲，還有些缺點待我們克服。」

楊哲宜補充，今天能夠拿下文化是重要的一勝，綜合來看，健行、政治大學仍是戰力最完整的，但這也是近年最激烈的一次預賽，場場賽事都顯得重要，以球隊目前表現來看，只有喬楚瑜是合格的內線，必須在他下場休息時有應變措施，原本打三號位置的莊博元，也要慢慢拉到四號位磨練，來增加內線替補戰力。

輔大隊長魏嘉豪今天傳出4次助攻，UBA生涯助攻數累積201次，是UBA從102學年以來第7位助攻數突破200大關的球員，賽後表示不知道達成一個里程碑，不過個人數據和球隊比起來，他更希望球隊能更穩定點，「或許大家需要刺激才會渴望勝利，晚上我也會找隊友聊天，大家把問題、心結講出來，效果感覺挺不錯，例如贏健行前一場就是有討論，大家一起慢慢把問題解決，朝更好的方向前進。」

(中時 )