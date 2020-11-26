偶像團體出道的19歲男星賴冠霖，被拍到抽菸又隨地吐痰的醜態，接著被粉絲爆料已經偷偷談戀愛及各種沒禮貌行為，讓他形象大崩壞；原本已主動道歉的賴冠霖，隔天又透過律師發聲明表示要對抹黑他的人採法律行動。

吐痰事件爆發之後，賴冠霖私生活通通被挖出來，帥氣禮貌的偶像形象全崩壞，造成一陣脫粉潮，他還發聲明要「告網友」，讓外界看了更一頭霧水；在網友一片罵聲下，賴冠霖的經紀人張小貝貝卻跳出來喊「是我失職」，在微博發了一篇512字的文章，解釋他眼裡的賴冠霖，扛下責任並叮嚀他別再吐痰，讓不少網友態度軟化，勸經紀人「請好好督促他」、「一定要讓他好好做事業」。

賴冠霖經紀人張小貝貝微博全文：

自接手賴冠霖工作後，我專注於工作領域，忽略了其個人素養的提升，這是我的失職。這件事的後續已經遠遠脫離了事實，對一個遭受欺騙身處不公合約的演藝圈新人來說，茶餘飯後的八卦談資，很可能是置人於死地的口舌利劍。

賴冠霖沒有大公司的資本背景，也不會八面玲瓏左右逢源，但我認識的他，有錯會認會改，有話想說就說，有事能扛能忍。對於不懷好意與別有目的的構陷，雖然我們勢單力博，但絕不退讓。

感謝粉絲的相信和不離不棄，你們喜歡的不僅是一個偶像，也是一個有血有肉的人，他擁有19歲男孩會有的夢想和激情，也有他自己的個性和缺點，更有他在生活和事業中需要面對的困境和奮鬥，他不是一個完美的人，這種不完美，讓他有了成長和進步的空間，也謝謝你們願意陪他一起成長，你們給這個19歲的不完美的小孩的愛，是他到此時此刻仍然有堅定信念的支點。

在一個求錘各種錘，吃瓜各種瓜的時代裡，我理解事實和真相敵不過口水和鍵盤，這應該是一個公眾人物必須要面對和接受的，大家開心就好。我不知道下一秒飛來什麼似是而非的錘，移花接木的瓜，但對賴冠霖，我想說，在真實和假飾之間，在個性和模板之間，請你努力成為更好的自己。

最後，重要的話說三遍：請不要隨地吐痰，請不要隨地吐痰，請不要隨地吐痰。

(中時新聞網)