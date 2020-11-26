明(27)日東北季風增強，北部及東北部將轉濕涼，白天高溫與今天相比大約下降7度，約21-23度左右，不過中南部影響不大，仍有29-30度，花東高溫約26度上下；降雨方面，桃園以北及東半部地區有短暫雨的機率，其中東北部地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率，桃園以南地區則維持多雲到晴的天氣。

氣象局預報員顏增璽表示，在這一兩天短暫回溫後明天天氣起將有所轉變，未來一周都是東北季風的天氣型態為主，不過北台灣降溫感受較為明顯，北台灣低溫約17-19度，白天高溫約23-24度，中南部白天仍可達28-29度。

降雨方面，降雨區域以北部及東半部為主，基隆北海岸、東北部宜蘭及大台北山區有局部性大雨出現機率，提醒民眾出外記得攜帶雨具。

周六之後氣溫會再降，北台灣低溫17-19度，局部空曠地區未來一周甚至可能下探15度，白天高溫21-22度，中南部天氣相對穩定，低溫17-19，高溫27-29度，中南部日夜溫差大，早出晚歸記得適時調整衣物。

此外，由於東北風增強，台南以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風；而在東部、東南部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動請注意安全。

(中時 )