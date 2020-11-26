螞蟻集團IPO赴A、H股上市緊急喊卡，加上大陸官方於10日發出公告，限制大陸網路巨頭壟斷市場行為，一度引發阿里巴巴、騰訊、京東以及美團等大型科技公司股價重摔，這是否代表大陸科技公司發展可能在日趨嚴格的監管環境下受限，瑞士信貸（Credit Suisse）分析師指出，北京當局相當明智，一來降低市場風險，並通過實體活動擴展市占率，仍相當看好前景。

據《CNBC》報導，瑞信南亞首席投資長Ray Farris表示，陸股和大陸債券市場將在2021年逐步為投資者提供更多機會，大陸經濟體仍具有高增長率的吸引力，在成為首批新冠肺炎爆發後成功控制並開始經濟復甦的經濟體之一，預計創下今年為數不多的經濟成長率為正的紀錄。

Ray Farris指出，大陸科技產業是主要增長動力之一，與美國不同，科技股與價值股漲跌交互作用，但看大陸科技股表現來看，有很大一部分是與實體經濟串連。不過，大陸科技巨頭利用早先進入市場的強大優勢，排擠新創企業崛起的可能性。

至於大陸國家市場監管總局早些時間發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見，聲稱具有市場支配地位的平台經濟領域經營者，可能濫用市場支配地位，陸方將堅持營造公平競爭秩序，預防和制止排除、限制競爭的壟斷行為，加上先前螞蟻集團的實際控制人馬雲以及其他阿里巴巴集團高層被大陸官方約談，阿里巴巴股價2周狂瀉18%，時至今日阿里巴巴股價都還沒回到300港元大關。

Ray Farris認為，北京當局的監管行動是明智的，因為這些措施不會改變大陸科技產業長期發展，這些公司也透過更多實體活動獲得更多營運成長，以及透過監管行動來保證市場風險在控管之中，對於大陸科技產業前景樂觀看待。

(中時新聞網)