營養師宋明樺日前在節目上分享案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

環境中處處潛藏我們看不見的危機！日前一對年輕夫妻發現，年僅2歲的女兒下體出血，起初以為是外傷所致，便趕緊送往大醫院，結果檢查發現，女童竟是初經來潮，後來醫師驗出女童體內塑化劑濃度是一般人的13倍，便推測可能是正值口慾期，父母沒有注意女童放在嘴邊的物品，讓環境赫爾影響到女童身體。

營養師宋明樺日前在節目《醫師好辣》上分享，一對年輕夫妻育有一女，兩人對女兒疼愛有加，買了許多的玩具，以及各式各樣的奶瓶給女兒，但是對於這些物品的來源以及是否有合格標章等都沒有特別注意，大多是從市場、夜市或是別人贈送等。

直到某日兩人發現女兒下體出血，兩人擔心是外傷便緊急送醫。結果經醫師檢測發現竟是初經來潮，抽血檢查更發現，女童體內的塑化劑濃度超出正常人的13倍。在醫師追問下，研判出應是女童正值口慾期，會將隨手可得的物品放入嘴巴中，再加上女童父母買的玩具及用的奶瓶沒有特別留心，才會讓環境賀爾蒙影響到女童。

宋明樺表示，所幸之後靠著藥物治療，以及將女童的所有用品都更換為有合格標章的，才將問題順利解決。宋明樺也提醒，要特別注意家中正值口慾期的孩童，使用的任何東西都要留心，不能小看環境賀爾蒙所帶來的影響。

(中時新聞網)