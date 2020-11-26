民進黨立委高嘉瑜的閨房衣服堆積如山。(取自高嘉瑜臉書)

民進黨立委高嘉瑜被質疑炒房，22日深夜在臉書曬出租屋處衣服堆積如山及泛黃枕頭的照片，讓許多網友大吃一驚。「雞排妹」鄭家純隔日也PO出租屋處的照片，疑似暗酸高嘉瑜，並分享自己維持整齊的步驟。網友一句完爆：「越亂越單純，越簡潔越心機。剛好就好。」

鄭家純在臉書貼文表示，為一個輕鬆斷捨離、家中長年維持得像飯店房間的人，誠實面對自己。更分享自己維持整齊的8大步驟。從哪裡拿的就放回去那裡、桌面只放每週會摸到3次以上的東西、抽屜不要亂塞、超過3個月沒碰過的食材就是清掉、地面除必要放置物，其餘就是收納或斷捨離、懶得折衣服，就生出更衣室、佔空間家庭號沐浴用品快用完再買、床組不要買到2組以上。

網友質疑，「妳的雜物都放那裡呢？」、「東西不整理，一定全都被妳丟掉。」、「誠實的面對自我，我：我就亂。」、「太誇張，還是衣櫃會彈出來嗎？」、「意思通通丟掉就對了。」

也有網友留言表示，「哈哈哈，典型的女人為難女人的範例！」、「真的！這種東西不會互補，只會互相傷害。」、「這篇是給高嘉瑜委員看的嗎？」、、「可以分享給港湖胖虎嗎？」

身為一個輕鬆斷捨離、家中長年維持得像飯店房間的人，想給各位房間亂的人一個建議，不要找一個愛整理愛乾淨的人當另一半，不會有互補的奇蹟，只會兩個人一起崩潰。 誠實面對自己，如果雜物堆積能給你安全感，不喜歡東西被別人碰等等，若想結婚，請直接放飛... 由雞排妹ili鄭家純發佈於 2020年11月23日 星期一

從北一女時期來台北開始租屋、 工作22年的我， 最近跑行程很多人都問我， 到底得罪誰？ 這是個好問題！ 是推動實坪制， 要求檢討浮濫公設， 還是其他議題質詢過火？ 或是要求金管會檢討證交所TDR、黑盒子事件、凱基營業員之死， 要求刪減主委... 由高嘉瑜發佈於 2020年11月22日 星期日

(中時新聞網)