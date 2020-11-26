民進黨立委高嘉瑜被質疑炒房，22日深夜在臉書曬出租屋處衣服堆積如山及泛黃枕頭的照片，讓許多網友大吃一驚。「雞排妹」鄭家純隔日也PO出租屋處的照片，疑似暗酸高嘉瑜，並分享自己維持整齊的步驟。網友一句完爆：「越亂越單純，越簡潔越心機。剛好就好。」
鄭家純在臉書貼文表示，為一個輕鬆斷捨離、家中長年維持得像飯店房間的人，誠實面對自己。更分享自己維持整齊的8大步驟。從哪裡拿的就放回去那裡、桌面只放每週會摸到3次以上的東西、抽屜不要亂塞、超過3個月沒碰過的食材就是清掉、地面除必要放置物，其餘就是收納或斷捨離、懶得折衣服，就生出更衣室、佔空間家庭號沐浴用品快用完再買、床組不要買到2組以上。
網友質疑，「妳的雜物都放那裡呢？」、「東西不整理，一定全都被妳丟掉。」、「誠實的面對自我，我：我就亂。」、「太誇張，還是衣櫃會彈出來嗎？」、「意思通通丟掉就對了。」
也有網友留言表示，「哈哈哈，典型的女人為難女人的範例！」、「真的！這種東西不會互補，只會互相傷害。」、「這篇是給高嘉瑜委員看的嗎？」、、「可以分享給港湖胖虎嗎？」
(中時新聞網)
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