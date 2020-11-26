《共同社》報導，有鑒於日本下一代戰機的研發成本過高，若僅根據現有航空自衛隊使用的F-2戰機數量進行生產，恐造成「嚴峻的成本劣勢」，日本自黨議員因此呼籲政府研究出口海外的方案。

報導中指出，自民黨26日成立「思考日本產業基礎與未來戰機研究會」，由前防衛大臣濱田靖一擔任會長。由於下一代戰機的研發總費用超過2億日圓(約新臺幣5590萬元)，如何降低成本不但是日本朝野關注的重點，也是會中討論重點。

自民黨中擅長國防議題的議員建議，將下一代戰機出口海外以降低新戰機沉重的成本負擔。該建議草案已在會上獲得通過，近期將提交日本政府。

草案還建議，甚至在研發的最初階段就與其他國家洽商共同研發與使用，而非僅靠出口海外來降低成本負擔。草案分析，「若能共同研發並實現出口，使同盟國或友好國家能和日本共享裝備品，能讓安保關係獲得進一步強化」。

此外，若從「生產效率與維修保養」的角度來看，增加戰機生產數量「將會是重要議題」。

然而，出口戰機恐怕與日本憲法中的和平主義，以及限制武器出口的「防衛裝備轉移三原則」相牴觸，如何化為具體執行政策恐有難度。特別是「防衛裝備轉移三原則」僅允許有助於日本安全保障與和平貢獻的對外軍售，攻擊性較高的戰機無疑觸碰此一底線。

考量到F-2將於2035年退役，防衛省希望下一代戰機能「無縫接軌」，避免出現空窗期；但開發預算過於龐大，引來是否浪費預算的懷疑。前防相河野太郎日前出席政府「秋季審查」還解釋，其任內推動的「日本次世代戰機國造政策」，目的在於為台海與釣魚臺發生緊急狀態時做準備。

特別是日本現有戰鬥機數為309架，而中國大陸擁有至少1080架戰鬥機；考量到對手數量優勢，日方必須研發「史無前例的高性能戰機」，以因應數量龐大的對手。

(中時新聞網)