新竹攻城獅首位新洋將拉東特狠投(LaDontae Henton)於26日下午5點抵達台灣，準備接受防疫隔離14天，應可順利趕上12月P＋聯盟新球季開打，畢竟攻城獅在12月19日開幕周並無賽事，而是要到12月26日的新竹主場開幕戰遭遇桃園領航猿。

狠投目前28歲，為美國籍球員，身高6呎6吋(198公分)，過去於NCAA時期就讀普維敦斯學院，在2015年曾為金州勇士打過NBA夏季聯賽，也征戰過以色列、菲律賓等國聯賽。球風屬於鋒線搖擺人，同時具備優異的外線投射能力，上季於以色列職籃留下場均15.2分、三分命中率3成91的漂亮數據，期盼他的加盟能增強球隊側翼進攻。

新竹攻城獅球團特別為狠投取了特色中文名，總經理高景炎表示，「當初簽下他的主要原因是看重他的外線能力，希望他能成為球隊中最兇狠的進攻利刃，所以才為他取了『狠投』的中文名，鼓勵他在場上勇於進攻！」

狠投下午5點抵達桃園機場，將安排前往防疫旅館進行14天隔離檢疫，球團已於房間內設置相關健身器材提供他維持體能狀態。攻城獅高國豪與李家瑞也事先手繪獅子頭加油板，提供球團工作人員接機時送給狠投的見面禮，狠投也在機場錄製影片向所有新竹攻城獅的球迷打招呼，已經迫不及待想在新竹獅紫軍面前出賽了。

(中時 )