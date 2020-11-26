龜山地政事務所與在地文史工作者合作，爬梳檔案資料推出為期一個多月的「情龜山坑，歡迎來入坑─龜山五大坑百年檔案特展」，26日吸引壽山國小32名六年級學生體驗，透過學習單和有獎徵答，認識家鄉的前世今生。

龜山地政事務所主任王蕙蕙表示，「情龜山坑，歡迎來入坑」是由同仁策展，與龜山在地的行政單位及文史工作者合作，打造一個復古懷舊又充滿歷史意義的空間。龜山的發展軌跡與樣貌受區域發展及交通軌道影響很深，近年桃園市的重大開發建設也為地方帶來繁榮的景象，由於地政在開發過程中，扮演十分重要的角色，因此嘗試將地政元素，如土地登記、地價、測量與開發等納入展覽之中，邀請觀展者一同乘著輕便車，發覺龜山之美，感受地政的專業與活力。

壽山國小32名六年級學生26日赴龜山地政事務所，透過百年檔案特展以及有獎徵答，認識家鄉的「龜山五大坑」。（蔡依珍攝）

壽山國小32名六年級學生26日赴龜山地政事務所，透過百年檔案特展以及有獎徵答，認識家鄉的「龜山五大坑」。（蔡依珍攝）

桃園市壽山國小主任曾昱豪，26日帶領32名六年級學生觀展，從中認識家鄉「新路坑」、「舊路坑」、「楓樹坑」、「塔寮坑」和「兔子坑」這五大坑，龜山地政事務所也設計學習單，透過讓學生填寫學習單以及有獎徵答，在介紹龜山五大坑人文歷史的同時，也推廣檔案應用及地政的相關知識，讓小朋友們在學習中培養對在地文化的認同及興趣，寓教於樂。

「情龜山坑，歡迎來入坑─龜山五大坑百年檔案特展」自11月16日至12月31日於桃園市龜山地政事務所展出，透過檔案中的文字、照片、影音及文物，重拾龜山五大坑的時代記憶與動人故事，歡迎踴躍參觀。

(中時 )