行政院長蘇貞昌今天主持「中央廉政委員會議」，針對「揭弊者保護法」因屆期不連續，尚未完成立法。蘇揆要求法務部持續與立法院及社會各界溝通，讓揭弊者獲得更完善的法律保障。

蘇揆並指出，有關「揭弊者保護法」的立法，去年5月行政院會通過該法草案，但因屆期不連續，尚未完成立法。法務部應持續與立法院及社會各界溝通，讓揭弊者獲得更完善的法律保障。立法時也請考慮周詳，取其利、避其害。

蘇揆表示，清廉本是施政的根本，廉政更與國家競爭力、國際形象密切相關，是吸引國際投資、增加招商吸引力的關鍵元素。國家的清廉程度愈高，代表投資環境愈好。近年來外商紛紛加碼投資台灣，即是看好台灣的民主開放、法制公開透明，是個完善且穩定的投資環境。在台投資，只要依循相關規定，清清楚楚，開大門走大路，免去靠不正當的手段做生意。

蘇揆強調，我國公私部門一起精進，反貪腐、反洗錢，世界都看見。蔡總統相當重視國家行政與政治環境的清廉，她上任以來，大力要求須根據聯合國反貪腐公約制定及執行廉政政策。近年來，一再獲得亮眼成績，例如今年1月「國際透明組織」公布「2019年清廉印象指數（CPI）」，台灣在180國排名第28名，創下18年來的最好成績，顯示國際社會對台灣廉政建設的肯定。

另外，「亞太防制洗錢組織（APG）」去年發布第三輪相互評鑑報告，台灣獲得最高評等的「一般追蹤名單」，41個會員國只有5個國家獲此等級，台灣列為其中之一，相當不簡單，也讓國際看到台灣致力於反洗錢，以及創造廉能環境接軌國際的努力與決心。

針對法務部提報「當前廉政情勢及分析」，蘇揆特別要求公共建設務必加快、加大執行，不僅在公共建設發包或其他方面的相關制度與運作，各部門也應善用機關採購廉政平台，提高重大採購透明度，同時強化外部監督參與機制，降低外界疑慮。

有關金管會「強化上市上櫃公司誠信經營及企業社會責任」報告，蘇揆指出，兩個月前他在行政院會聽取「公司治理3.0」報告後，特別指示金管會從強化董事會職能、深化企業社會責任、提升資訊透明等5大主軸，全力督促企業落實公司治理，金管會應持續督導所屬，包含證交所、櫃買中心、強化上市上櫃公司誠信經營跟企業社會責任，以創造良好的投資環境，提升產業國際競爭力。

蘇揆進一步表示，近年來因為大家的努力、國人的支持，台灣確實在國際形象上、國家競爭力上、國際清廉印象指數等獲得很大進展、很好成績，但不能以此自滿，相關部會應加強改進該管業務與立法周延，大家一起努力讓台灣繼續向上提升。

蘇揆表示，現今在社會上仍能看到公司經營相關的不法情事，因為過去的積習、法制尚不夠完備，顯示政府還有努力的空間，院長舉出商鞅變法「徙木立信」的例子，可見政府只要拿出辦法，宵小之徒、牟取暴利者就會有所警惕，請各部會加強完備法令；另外，法網恢恢、徒法不足以自行，也請執法者拿出辦法與效率。

(中時 )