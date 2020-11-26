謝承均、周宜霈(大牙)兩位好友近日錄TVBS《11點熱吵店》，在節目上「互相傷害」。主持人Melody率先發難，說她老公「獅子座」，正好是安格斯雙重標準星座排名第一，她自曝老公曾吩咐：「不能讓女兒在外過夜。」但某次大女兒下課，女兒同學看著老公，拜託他讓大女兒外宿，結果老公馬上在她們面前打電話給Melody說：「妳很嚴格，為什麼不讓女兒住在外面？現在三個小女生一直求我，這標準什麼時候訂的？我不知道。」Melody笑罵：「他居然在女兒面前挖洞給我跳。」

因拍戲成好友的謝承均、周宜霈互相吐槽誰臉臭，周宜霈曝牡羊座的謝承均是一個雙重標準的人：「他臉臭可以，我們臉臭就不行。」她回想第一次拍八點檔，走進化妝間，看到謝承均臉很臭正在刮鬍子，她當下一陣尷尬，內心好糾結，不知道該不該在那個時間點打招呼、該不該叫人，「叫『仔哥』很怪，我跟他第一次見面；叫『承均哥』好像又沒聽過有人這樣叫，而且我很怕打擾到他在醞釀情緒」。

謝承均（左）與周宜霈因拍戲建立好交情。（TVBS提供）

直到對戲時，兩人才彼此點頭打招呼。周宜霈說直到成為好友後，某次聚會上，聽到謝承均說自己最討厭的女生就是周宜霈，因為臉很臭，讓她感到十分驚訝。謝承均聽了連忙喊冤：「我只有說不喜歡，沒有說超討厭妳。」但不否認她一開始沒打招呼讓他記超久。

(中時 )