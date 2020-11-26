據美國馬克撒(Maxar)衛星科技公司最新發布的衛星圖像顯示，中國大陸在喜馬拉雅山沿著印度和不丹的爭議邊界密集地構築工事，於靠不丹一側的托沙(Torsa)河谷以及多克拉姆(Doklam)地區建立了大型碉堡與軍用設施。這幾個地區曾於2017年發生邊境領土糾紛，形成長達數個月的對峙僵局。
美國有線電視新聞網(CNN)報導，美國衛星運營商馬克撒公司所公布的10月28日衛星圖像顯示，今年整個托沙河谷地區出現明顯大量的建築活動。圖像顯示了在有爭議的中不邊界的不丹一側上新建了龐達村（Pangda Village），中方一側則建了一個補給站，靠近2017年印度和中共發生邊境紛爭的地點。
不丹駐印度大使維索普．納姆吉爾(Vetsop Namgyel)少將在一份聲明中說：「不丹境內沒有中國人建立的村莊」。大陸外交部則表示：「中國在其領土上的正常建築活動完全在中國主權的範圍內，這是毫無問題的。」印度外交部則未回應置評請求。
最早曝光馬克撒衛星圖像的是印度NDTV電視，報導說，多克拉姆地區是中國、印度、不丹3國接壤的一小片土地，中共和不丹都宣稱擁有主權，但它對印度也具有戰略意義，因為它靠近西利古里(Siliguri)走廊，該走廊是新德里與其東北各州之間的重要通道。走廊一旦被中共軍隊控制，共軍只要前進130公里，就能切斷不丹、印度西孟加拉邦與東北邦，印度東北5000人口就會與新德里失去聯繫。
不過，大陸的《環球時報》引述專家駁斥印度媒體與Maxar衛星圖片的報導。
2017年不丹指控中國在其國境內建築了一條公路，與不丹無正式外交關係的中國極力否認，表示公路所在位置屬於中國領土。傳統上不丹與印度關係較為密切，印度為不丹訓練部隊，外交上也同步對抗中國。
文章來源：Satellite images appear to show China developing area along disputed border with India and Bhutan
(中時新聞網)
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