實在太離譜！一對義大利警察夫妻檔，某次竟趁夜間巡邏時，把警車當摩鐵，將警車上開到無人空地玩車震，更糟糕的是，他們忘了把無線電關掉，兩人「激戰之聲」全部即時傳播出去，線上6000名員警全成了他們的聽眾。

這起警界醜聞發生在義大利羅馬，根據義大利媒體《Leggo》報導，羅馬Cassia區市政警局一對警察夫妻，一起開著警車到Tor di Quinto街區的吉普寨營地進行巡查。豈料這對夫妻竟然在值勤時「性起」，不顧職務在身，直接在警車內玩起車震，兩人雖記得將車熄火，卻忘記關掉車上的無線對講機，於是，線上6000多名羅馬警察全都成了他們的聽眾，即時收聽這場「男女警的警車大戰」。

事後有人將性愛錄音檔寄給羅馬市政警察局長Stefano Napoli，整起事件因而曝光。報導指出，事件女主角年約40多歲，母親還是警界知名人物，丈夫年紀稍長，長相俊美。這起醜聞曝光後，羅馬警界氣氛低迷，許多員警感到尷尬又憤怒，因為這對夫妻的行為，讓他們成了笑柄，重創警察形象。

(中時新聞網)