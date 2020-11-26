甄莉和女兒Phoebe近日錄年代《聽媽媽的話》，大聊世代差異。Phoebe分析，現在年輕人都比較哈韓，對於蔡依林、周杰倫興趣缺缺，被問到有沒有看過台灣經典偶像劇《流星花園》，Phoebe不加思索地回答「有聽過，但沒有去過」。聽媽團急著解釋：「阿姨說的不是榮星花園。」主持人小禎聞言感嘆，「人還是要服老啊」！

Phoebe自認擁有老靈魂，完全懂劉德華、郭富城的帥，也喜歡音樂卡帶、底片相機的浪漫情調，聽媽團好奇提問年僅17歲的她：「有沒有看過台灣偶像劇始祖《流星花園》？」Phoebe回答：「流星花園有聽過，但沒有去過，啊不！是沒看過。」現場瞬間陷入一陣騷動，聽媽團們忙著向Phoebe解釋：「流星花園不是一個花園，也不是榮星花園。」

甄莉認為自己與女兒像朋友。（年代提供）

小禎緊接著追問Phoebe，目前當紅的節目或戲劇是哪一部，Phoebe分享最近追的是韓星朴寶劍的《青春紀錄》，小禎不服老開玩笑說：「我只有聽過尚方寶劍！」一席話笑翻現場眾人。個性沉穩、獨立自律的Phoebe，飲食起居都不讓家人操心，反觀甄莉非常愛吃零食，珍珠奶茶都指定要全糖。

但目前為配合兒子減重計畫，家中盡量不存放零食，甄莉希望可以陪著兒子一起減重、戒飲料。Phoebe身為長姊，幫忙監管弟弟飲食，一家人同桌吃飯時，甄莉怕吃不完浪費食物，總會把一半的白飯挖給兒子，Phoebe見狀會立刻制止媽媽：「幹什麼！妳嫌他太瘦嗎？」像家裡的糾察隊一樣，甄莉無奈表示：「到底誰才是媽媽？」

(中時 )