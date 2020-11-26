譚艾珍演出舞台劇《一夜新娘》。（故事工廠提供)

譚艾珍在故事工廠舞台劇《一夜新娘》中的角色糾結在愛情難題裡，她劇中角色年輕時曾與日本男人風田有情愫，恰巧現實生活中她女兒歐陽靖也是嫁給日本人，談及從劇中角色與女婿中觀察，認為日本男人對另一半的愛，與台灣男人的差異在哪裡？她指出最大差異是日本產婦大多是自然產，因為許多日本老一輩的媽媽都是在家裡咬毛巾就生了，認為妳是母親就要勇敢去面對，甚至沒有坐月子習慣，在台灣若是在臨盆時間到，若小孩還無法呱呱落地，會考慮選擇剖腹生產。

譚艾珍提到女兒在生產時，選擇剖腹生產，「是我做的決定」，她說，女兒在台灣是身為媽媽的她在照顧，尤其女兒在生產當下，已經破水了，且無陣痛，在考量女兒安全問題狀況下，因此沒有讓女兒冒險自然產，而選擇剖腹，她說，女婿很尊重這個決定，直喊：「畢竟是老娘在照顧，阿嬤最大！」

故事工廠舞台劇《一夜新娘》自2018年首演與2019年巡迴加演後，觀眾反應叫好叫座，劇團為回饋戲迷，將於2021年1月15日起在台北城市舞台深情加演四場，該劇由譚艾珍、風田、吳定謙等人主演，描述正為一段異國戀情苦惱的小梅（陳以恩飾），與曾祖母櫻子（譚艾珍飾）談論起對愛情的看法，一套象徵死亡與再生的日本婚服，串起她與三個男人難解的情緣。該劇改編自名作家王瓊玲老師《一夜新娘：望風亭傳奇》，透過舞台劇的呈現臺灣人的故事、歷史與委屈，回味那一段青春光燦又殘酷戰亂的歷史歲月。

談到劇中年輕時面對拘謹守禮的日本文官、斯文保守的知識青年與相貌不堪的農家子弟等三個不同男人的愛，譚艾珍笑說在與孫女陳以恩對話時，自己添加了台詞，認為一切都是因緣，沒什麼好選的，「若這個人跟你沒緣分也是沒結果，隨順因緣雖然消極，但要把握因緣，要把握當下，不要浪費掉」！她又說，選擇困難是年輕人的事，坦言自己已經經過人生歷練，「沒有所謂的選擇，既然是你的緣分不要浪費，要把握」。

(中時 )