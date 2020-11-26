國家兩廳院成立33年，首度開放戲劇院天台供民眾參觀，寶藍色琉璃瓦近在眼前，可以遙望兩廳院與中正紀念堂周邊景觀。（陳信翰攝）

國家兩廳院成立33年，首度開放戲劇院天台供民眾參觀，寶藍色琉璃瓦近在眼前，可以遙望兩廳院與中正紀念堂周邊景觀。（陳信翰攝）

國家兩廳院成立33年，首度開放戲劇院天台供民眾參觀，其中罕見的屋頂防火設施與寶藍色的琉璃瓦，就近在眼前，也可遠眺遠方的101建築。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院是台北市重要建物地標，「1990年野百合學運在廣場上發生，當時的主任為了查看狀況，也特別爬上天台，可說是見證歷史。」

劉怡汝表示，2006年，雲門舞集和藝術家蔡國強合作的作品《風．影》，曾經安排表演者爬上戲劇院的琉璃瓦屋頂表演，「除了表演之外，天台主要是作為安全逃生、維修、防水、防火工程之用，過去從未對外開放，今年是受邀打開台北活動，特別開放，考量安全，未來也難再有機會。」

副總監許美玲表示，兩廳院的戲劇院和音樂廳，是世界上少有的東方傳統建築，但內部有完整的西方劇院規格建築，「東方建築從底座到屋頂，就像是人的身體一樣，而屋頂就像是帽子一樣，上面會有裝飾品，會有加花。」

許美玲表示，由於古代木造建築容易失火，因此屋頂上特別安放了仙人走獸像，作為避火、避邪，祈求平安的功能，「在花紋上有藻紋，有水草繁盛的意象，也有避火的寓意。而兩廳院屋頂也有設置防火煙囪，在必要時刻會自動打開。」

(中時 )