借住別人家裡，卻「反客為尊」，一名男網友在臉書吐苦水，因為好心所以讓老婆的姊姊、還有弟弟到家中借住，想不到原本說只住3個月，竟自動延長成1年，家裡也被弄得亂七八糟，自己的刮鬍刀甚至被老婆姊姊拿來「剃陰毛」，氣壞的男網友決定趕人出家門。

男網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，透露老婆的姊姊還有弟弟，因為原本住的租屋處被房東收回，一時沒有地方住，因此收留姊弟倆，想說「反正也只住3個月」，想不到竟是惡夢的開始，不僅沒有付出任何水電費、網路費，連生活用品也當「伸手牌」。

姊弟倆沒事找朋友來家裡聚會吃東西、喝酒，結束後也不會清理，還會在家裡抽菸、半夜看電視打擾睡眠，最讓男網友不滿的是，老婆姊姊擅自用刮鬍刀刮陰毛，嫌棄「刀片不夠利」，男網友氣到不行，怒喊「在此鄭重發誓，只要他們搬走，永遠不會再給他們來過夜」。

「反客為尊」的行為讓網友看傻眼，許多人認為男網友的老婆問題也很大，應該要先跟老婆好好溝通，「也太吃人夠夠」、「趕不走就收房租」、「不用留面子，直接趕出去」、「請神容易送神難」。

(中時新聞網)