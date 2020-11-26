Big City週年慶26日登場人氣買氣大爆發，首日業績4.3億較去年成長12％，開店前停車場入口已大排長龍，一樓戶外廣場及各樓面滿滿等待入場的民眾，總計來客數達15萬人，消費者驚呼全新竹人都在瘋Big City周年慶。

此次週年慶在全台獨家HAPPY GO Pay點數26倍還送百萬點，及17大銀行滿額禮助攻下，加上各樓面指定業種推出天天滿額贈，直接加碼回饋給消費者，各業種表現相當亮眼。香氛保養主打大容量囤貨4折起搭配滿額贈奏效，高消費滿額贈同樣發威，看準換機潮持續發酵iPhone 12系列，還有智能大型家電如冰箱、洗衣機、65吋8K電視熱銷，綜觀美妝、3C家電、餐飲、精品珠寶等業種皆大幅成長；週年慶首日客單較去年同期成長近40％。

最大話題亮點的109家超夯快閃店及聯合特賣衝出高業績，精品級千層蛋糕Lady M快閃店，獻上全球獨家限定嚴選新竹福源花生醬特製的黑糖花生千層蛋糕，日銷超過千片，還有來自大阪工匠級的日本高級生吐司專門店堅持當日限量出爐，單片吐司開賣後30分鐘內熱銷完售，快閃限定吐司禮盒組亦在開賣不到1小時旋即售罄，迎接週年慶人潮，周末數量再加碼。

(工商 )