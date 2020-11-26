演藝圈不只競爭激烈，藝人的一舉一動也常被拿放大鏡檢視，甚至被酸民攻擊，近來就有網友在PTT發問，想知道大家覺得哪位藝人的抗壓性最強？意外引發討論。

有網友在PTT以「有哪個藝人超級抗壓嗎？」為題發問，「有沒有誰被黑的超慘但是對酸民完全無感，且還很有風度到讓大家由酸轉粉的人嗎？」其中，余天、李亞萍的兒子余祥銓就被點名，讚他「頭過身就過，那次事件後抗壓超強」、「余當初被霸凌還沒去自殺我真的respect」、「看過一次余現在的表演 還滿好笑的 很自嘲 算勵志?」、「余翔銓現在真的對他改觀」。

熊熊日前一度陷低潮，也被網友認為抗壓性很強。（圖／中時資料照）

另外，也有不少人認為前陣子捲入一連串風波的熊熊，「熊熊吧，絲毫不受外流影響的感覺」、「第一個想到熊熊 心理有夠強大」、「熊熊 神一樣的抗壓」。

事實上，余祥銓過去剛從國外留學回來時，曾因持大麻菸被逮，上歌唱節目因被毒舌講評而崩潰，後來更鬧出一連串酒駕、打人等負面新聞，甚至有「最慘星二代」祖師爺的封號。不過，近年他的形象好轉不少，尤其曾在節目創出「魚翔拳」自嘲，大方提及自己的黑歷史，並自我勉勵：「做個好兒子，不開車酒駕，變成男子漢，不鬧事被抓。」讓不少網友對他改觀，直呼是他的人生代表作。

(中時新聞網)