中華汽車（2204）總經理陳昭文與Gogoro睿能創意執行長陸學森26日宣布啟動電動機車合作，2021年底eMOVING將推出使用Gogoro Network智慧電池交換平台服務的電動機車。未來，eMOVING將針對不同車型分別對應快充、便利家充與換電三大能源系統，完善多元能源策略理念。

Gogoro表示，中華eMOVING將是繼台灣山葉、宏佳騰（A Motor）、摩特動力（PGO）、台鈴（eReady）之後，PBGN聯盟最新的合作夥伴。

中華汽車認為，不同消費者對電動機車的需求不會只是單一方案，充電或換電不同能源補充方式都存在需求，因此致力於「多元能源方案」的推動；除了現有iE125符合政府公規快充系統的普通重型機車，及輕量化家充電池的Shine與Bobe電動自行車等充電型車輛持續發展外，將再推出Powered by Gogoro Network（PBGN）換電型車輛，而未來也不排除尋找其他合作夥伴。

中華汽車指出，此次透過與Gogoro合作，能持續開發出各類符合消費者需求的產品，加上Gogoro Network全台部署近2,000座電池交換站，提供完備豐富的能源補充方式，可讓消費者選擇更多元。

(工商 )