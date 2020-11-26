總資產排名台灣前三大壽險業的南山人壽，今（26）日由其信評公司確認最新信用評等結果，包括子公司南山產物的長期發行體信用評等與財務實力評等均為「twAA」，但是評等展望仍維持「負向」。

這是該公司自去（2019）年9月開始被其信評公司作出調整行動以來的第五次，其間包括列入信用觀察負向名單、降評、評等展望轉為負向等，至今無法回復到2018年10月間的信評穩定水準。

中華信用評等公司表示，「負向」的評等展望，是反映未來一至兩年期間，該保險業者在維持穩定財務實力方面，將會普遍面臨挑戰。

中華信評主辦分析師謝雅媖指出，台灣壽險業面臨的挑戰，源自於長期偏低的利率環境，以及COVID-19疫情發展具有的高度不確定性，進而可能因此在未來幾季導致資本市場震盪。

中華信評指出，由於資本累積速度減緩，南山人壽的資本水準近兩年出現轉弱，但背後因素相檔多元，例如業務價值產生能力的成長趨緩、資本市場波動期間投資績效成長減緩等。

不過，中華信評亦認為，南山人壽的整體信用品質，仍與其他評等在相同等級的同業相當，原因是該公司擁有非常強健的競爭地位以及強韌的經銷通路。

(工商 )