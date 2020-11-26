經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的「亞洲超級團隊Asia Super Team競賽」，自2013年至今不斷透過不同的主題設計以及競技內容，為臺灣獎勵旅遊行銷創造多元話題、挖掘出許多臺灣的精采風貌。2020年總冠軍26日揭曉由日本的JTB Global Marketing & Travel奪得本屆總冠軍，抱回價值5萬美金的獎勵旅遊行程大獎。
而在「後疫情亞洲獎勵旅遊意向大調查」，臺灣獲評為最受亞洲國家歡迎獎勵旅遊目的地；2020年由於COVID-19的影響，不僅讓跨境旅遊無法實踐，也導致全球多數企業重新調整今年獎勵旅遊計畫。今年MEET TAIWAN特別針對亞洲企業商務旅客，調查他們在疫情影響之下的獎勵旅遊意向，結果顯示臺灣憑藉豐富獎旅資源與絕佳防疫成果，獲評為亞洲企業國家的獎勵旅遊首選目的地，高達99%的商務旅客表示對於臺灣防疫安全有信心，顯見臺灣今年在防疫表現上深獲國際肯定，有望在疫情之後創造可觀的獎旅觀光效益。
(工商 )
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