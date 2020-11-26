有如熱映美劇《后翼棄兵》裡的棋后到俄國參賽般傳奇，享譽國際的鋼琴家陳毓襄，19歲時也獨自到俄國參加柴可夫斯基大賽，在艱困的條件下，打入決賽，完成比賽，那下最佳女子獎和阿爾弗雷德獎。3年後她拿下波哥雷里奇大賽首獎，成為世人關注的鋼琴家，回顧這段把刻苦歲月，陳毓襄今年也給自己挑戰，不只在5個月內彈5首協奏曲，本周末也將登101彈琴，一口氣挑戰5首鋼琴協奏曲，任觀眾「點歌」。

陳毓襄表示，1990年隻身前往俄國參加柴可夫斯基大賽，在120名世界好手中彈進總決賽，拿下「最佳女子獎」，比了28天，每天都刻苦銘心，成為她一生的養分，「我人生地不熟，要忙練琴，完全沒時間找東西吃，決賽那天，要彈第二首協奏曲之前，我走進後台，灌下自己帶去的安素，喝完上台，彈完普羅高菲夫第三號協奏曲，完成比賽。」

享譽國際的鋼琴家陳毓襄，在19歲時獨自到俄國參加柴可夫斯基大賽，她表示，這段扎實的28天，近一個月的經歷，讓她更加體會俄國作品的深邃與美麗，是在苦難中誕生。（黃世麒）

陳毓襄表示，她永遠記得比賽熱烈的景況，有如奧運現場，人山人海，「不過別的選手都有家人、國家政府官員、媒體記者陪伴，打團體戰，只有我是一個人，完全沒有參加國際賽的經驗，傻傻的就跑去了。」

美劇裡的棋后到俄國，尚且有國家安全人員陪伴隨行，但陳毓襄，真的是自己一個人入境俄國，「從機場到飯店的路途，後來發現其實只有40分鐘，但是我們第一天被載到不同地方，花了8小時，最後才被安頓入住，過程很驚險。」

1990年的柴可夫斯基大賽，比賽共有三輪，一輪約比10天，共有120名選手參賽，陳毓襄表示，「真正上台彈奏的只有116人，兩位生病，兩位因真的太緊張而沒上台。我完全理解，從左到右的一字排開來的20位評審都是大師，在他們面前，真的會壓力很大，像是要彈不出來了。」

國際大賽有如殘酷舞台，當年每天晚上會固定公布當天分數，陳毓襄說，只要是17分以下，就代表沒希望了，「但是超過17分，也不代表就能進入下一輪，他們還會再挑選看，大夥兒每天擠成一團看名單，後來刷到40名，又刷到剩12名，一路上我都靠意志力撐著。」

陳毓襄表示，這段扎實的28天，近一個月的經歷，讓她更加體會俄國作品的深邃與美麗，是在苦難中誕生。

(中時 )