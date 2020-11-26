鋼琴家陳毓襄於1990年參加柴可夫斯基大賽，在刻苦條件中求生，她表示，永遠記得有位選手的母親剛好是台灣人，在她非常飢餓的時候，給了她一顆雞蛋，帶給她很大的溫暖，「那時莫斯科在下雪，在逆境中，那樣的白夜，好美。」

陳毓襄表示，她在比賽期間，也掛念著要和家人聯繫，原本想傳真，但是後來輾轉問人找到郵局，無法傳真，改用電報方式和家裡溝通，「印象最深刻的是，那時要打一通電話回家，要先打給接線生，但無法馬上打通，我運用空檔打了數天才有人接通，接通之後，要排預約，預約要等15小時，這樣的速度感，和現在隨處可以打行動電話，運用通訊軟體溝通，很不一樣。」

陳毓襄表示，當時俄國買東西並不容易，需要以物易物，找東西吃也很不方便，「原本以為只要在比賽安排的咖啡廳吃三餐就好，但是沒想到，餐廳並沒有三餐都有東西可以吃，加上那邊買東西，方式和我們理解的不同，我在練琴和找東西吃這兩件事裡，選擇練琴。」

陳毓襄表示，俄國的古老文化，帶給她很大的震撼，「我也更能體會俄國作曲家拉赫曼尼諾夫音樂的意境，他們的音樂裡有有一種昇華是從苦難而生，是我刻苦耐勞一個月，自己奮戰到底的體悟，這一個月，帶給我一輩子的影響。」

(中時 )