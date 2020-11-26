外媒引述消息報導，商用軟體服務業者Salesforce可能在近日宣布收購辦公室聊天軟體Slack，估計總價超過170億美元將締造Salesforce史上最大規模購併案，也將使Salesforce與微軟之間的競爭更加白熱化。
內情人士透露，Salesforce可望在12月1日公布上季財報前談成這筆交易。創業21年的Salesforce最初以協助企業管理客戶關係的商用軟體起家，但多年來持續擴充產品陣容，如今軟體服務從AI數據分析到人資管理一手包辦，與同樣主打辦公室軟體的微軟市場逐漸重疊。
隨著Salesforce事業規模持續擴大，公司市值高達2,300億美元，本益比將近100倍，讓公司在購併談判中更具優勢。相較之下，Slack自去年6月直接上市以來股價漲幅並不顯著，令外界看好雙方談成交易。
(工商 )
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