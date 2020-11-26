機車業龍頭光陽工業26日舉辦「Time to Excite國際新車發表會」，發表包括豪華三輪探險巡旅CV3量產版、兩段自動變速電動機車F9、冒險跨界大型速克達DT X360及白牌旗艦運動休旅重機KRV，並宣布首次登陸歐洲規劃在義大利設生產基地，為百萬級電動重機街跑RevoNEX量產上市做準備。

光陽董事長柯峯表示，今年在各國疫情封城影響商業活動的背景下，光陽19年來首度缺席機車界年度盛會米蘭車展，但新車上市計畫仍持續進行，透過自辦國際新車發表會，以具體行動展現對未來信心與集團爆發力。

柯勝峯宣布，去年在義大利米蘭車展上驚豔全球的光陽RevoNEX高性能電動重機街跑概念車，將啟動於歐陸生產規劃，使RevoNEX成為光陽第一款在超跑之鄉義大利製造的全球車款。

光陽也發表跨界雙缸三輪旗艦重機CV3，將於2021年問世。光陽介紹，CV3不僅是光陽第一款三輪大型速克達，也是當今全球定位最頂級、配備最豪華的全新跨界三輪探險巡旅「Adventure Tourer」旗艦重機，採用550cc的雙缸引擎，前二後一的三輪設計，不但能夠大幅提升安全性與舒適性，還能提供更安心穩定的道路騎乘體驗。

光陽也展出全球首創兩段自動變速的F9都會運動型電動機車，搭載9.4kW的動力馬達，從時速0加速到50公里僅需3秒，極速可達110公里，性能超越150cc速克達；96V的40Ah電池，在歐洲NEDC續航標準下可提供120公里的續航力，搭配快速充電器，充電完成只需要2個小時。

光陽也發表跨界大型速克達DT X360，標榜承襲光陽旗艦重機AK 550的超跑基因，白牌運動休旅旗艦KRV可望搭著大型重機市場蓬勃發展順風車，拓展銷售新藍海。

(工商 )