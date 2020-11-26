每年信義區耶誕點燈、跨年煙火是全台、甚至全世界矚目焦點，今年新光三越信義新天地不僅選擇26日感恩節點燈，且以再生媒材與能源減量概念打造17米高耶誕樹，估計每日有12場長達3分鐘光雕秀演出，一個月可吸引逾580萬人次朝聖。

今年信義區的耶誕點燈除了統一集團取消外，包括新光三越、BELLAVITA等均端出創新耶誕樹與燈光大道來，而台北101與微風等則有品牌塑造的耶誕燈樹等，成為強力打卡景點，26日傍晚新光三越總經理吳昕陽特別帶著團隊首日點燈揭開序幕，吳昕陽私下表示，在非常時刻更需要做讓台灣人在世界驕傲的事！

每年耶誕節到來，新光三越耗時半年精心打造全台最好玩、最好拍的13處耶誕景點也跟著登場，今年各店的耶誕造景再度顛覆民眾的想像，其中，台北信義新天地、台中中港店及台南新天地，北中南三店分別以「永續共生」、「最萌聯名」、「2D世界」、「許願成真」在各大城市打造4種不同風格的耶誕朝聖地，全台15店更規劃超過50場耶誕系列活動，讓大家在無法出國下HIGH翻整個12月。

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