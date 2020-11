全球知名冰淇淋領導品牌Haagen-Dazs開「黑店」?!正確說法是:巧克力黑潮風格店。為傳遞「榛愛」,Haagen-Dazs11月初推出全新奢華巧克力系列冰淇淋後,進一步打造全球首間巧克力限定主題風格店,以強烈的視覺衝擊感,讓敦南旗艦店呈現全新黑潮風貌。不僅門市換新裝,多款冬季新品同步上市,伴隨快閃互動裝置,全力搶攻歲末年終節慶餐飲商機。

隨著冬天來臨,歡慶的季節近了,為了讓親友歡聚更美好,Haagen-Dazs傾心打造多款全新餐點,其中每年冬季最受矚目的「冰淇淋巧克力火鍋」,今年也絕不缺席,全新升級「SAY “CHEESE”冰淇淋巧克力鍋」,強勢回歸,首次以熔融巧克力搭配起司醬,佐以6款經典風味冰淇淋與綜合堅果、歐式麵包及水果等繽紛食材,完美重現冬季團聚共享氛圍。

除了冰淇淋巧克力鍋,更少不了療癒飲品撫慰心靈,,Haagen-Dazs新品「檸檬柑橘熱巧克力」、「檸檬柑橘巧克力奶昔」,以全新奢華巧克力系列冰淇淋為基底,加上檸檬柑橘製成的鮮奶昔,果乾香氣爆發,讓人一口接著一口心滿意足。此外,充滿驚喜的「波波系列」同步登場,「黑糖波波熱花生巧克力」挑選72%黑巧克力甘納許脆杏仁冰淇淋,創意搭配花生醬冰淇淋與鮮奶,加上可愛的黑糖波波增添味覺層次,滋味更香醇。「抹茶波波拿鐵」則以抹茶冰淇淋融合illy咖啡,搭配Q彈的抹茶波波,清新可愛的翠綠露珠,討喜又風味獨特。

面對即將到來的聖誕佳節,散發滿滿節慶氣息的「冰紛歡舞」甜蜜盤餐,最適合團聚時刻!同樣選用最新奢華巧克力系列冰淇淋,選配芒果雪酪、抹茶及草莓冰淇淋,再佐抹茶風味波波及覆盆子甜筒,創造風味和諧、多樣面貌的冬季饗宴。

對於追求口感豐富、多層次味覺享受的你,「霸氣巧克巴菲」最適合!特選比利時巧克力榛果、72%黑巧克力甘納許脆杏仁、覆盆子雪酪、草莓4種口味冰淇淋,與希臘式優格和檸檬蛋糕交縱堆疊,再鋪上莓果醬及增添酥脆口感的天然谷纖穀派,每口酸甜都讓味蕾享盡歡愉,今年冬天,有了Haagen-Dazs榛是完美!

,Haagen-Dazs巧克力黑潮風格店,突破消費者對於Haagen-Dazs門市的既定印象,大膽選用全黑元素,以奢華巧克力系列冰淇淋主打的「黑」與「巧克力的絲絨」為主題,全新改造店內裝潢,從牆面、地板到櫃檯、冰櫃與桌面,徹底改頭換面,更巧妙運用燈光設計與Haagen-Dazs冰品包裝上的圖紋,呈現有別於一般門市的藝術潮流氣息。Haagen-Dazs大膽跨出第一步,不僅是品牌精神「為真我,不保留」的完美體現。

為搶送禮商機,Haagen-Dazs與知名美妝品牌MAKE UP FOR EVER攜手合作,並結合雙方品牌精神攜手推出限量禮盒,於MAKE UP FOR EVER快閃店活動中獨家販售。聯名禮盒中包含3款MAKE UP FOR EVER全新藝術大師ROCK真我唇膏筆,以及 Haagen-Dazs奢華巧克力冰淇淋系列產品券兩張。展現雙方各自對於「真我」的詮釋。

除推出聯名禮盒,Haagen-Dazs也將於MAKE UP FOR EVER快閃貨櫃屋活動驚喜現身,冰淇淋控不但可於貨櫃屋活動現場購買冰品,拍照打卡上傳社群,並下載MAKE UP FOR EVER官方APP還可兌換Haagen-Dazs每日限量新品迷你杯。

為創造更多元的感官體驗及歡聚氛圍,Haagen-Dazs特別打造「榛愛當前,不顧一切」快閃互動裝置,率先於巧克力黑潮風格店亮相後,巡迴至貨櫃屋活動現場,舉辦「72dB榛愛聯手挑戰賽」,邀請消費者對裝置發出親吻聲,當分貝數達「72dB榛愛指數」即可成功啟動裝置,兌換奢華巧克力系列冰淇淋乙球。活動於12/10起至12/13於板橋大遠百舉行三天;12/30至1/3期間移師新光三越信義新天地A8館廣場舉行。

(工商 )