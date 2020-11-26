台北市產發局有2位工友退休、調職，明年編列88.8萬勞務委外，藍綠議員26日不滿質疑，市長柯文哲今年2月用特例專簽增加祕書處7名約聘雇人力，把徒子徒孫找進市府，產發局缺工卻須委外，痛批市府高層用人沒上限，卻讓基層苦哈哈，衍生奇怪現象，最後議員暫擱預算，並要求市府說明全府情況。

議會財建委員會今審議產發局預算，產發局因有2位事務工友在去年退休與調職，根據機關、學校技工員額作業要點，不能補實就報府委外，欲新增一般事務費88.8萬。

民進黨議員簡舒培質疑，業務原本就是市府同仁在做，委外後就不是市府員工，明明有業務需求，為何不能新聘或採用約聘雇人員？

產發局副局長王三中回應，市府政策除保留專業技工，非專業技工和工友出缺不補，技工、工友採總額管制，有技工缺額就向府內徵求，若找不到人，工作還是要自己吸收，扛不下就委外勞務，但要經市府人事處同意。

簡舒培指出，柯文哲今年2月在未提出計畫的前提下，增加祕書處7名約聘雇人力，薪資都非常高，以特例專簽補了徒子徒孫進來，產發局需要2人收發公文卻用勞務委外，這是什麼道理，柯文哲可以專簽補人，為何實際工作不能？

國民黨議員戴錫欽痛批，市府勞役不均衡，高層用人沒上限，基層苦哈哈人不夠又要委外，變成很奇怪的現象，88.8萬的花費雖然比原先每年要116萬少，但這是提供民眾就業機會。最後委員會決議暫擱預算，並要求市府說明。

(中時 )