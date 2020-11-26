兩組號碼一模一樣，僅差前兩位數字的排序相反而已，讓原PO只能抱憾和千萬特別獎擦身而過。(摘自爆怨2公社)

財政部昨（25日）中公布9-10月份統一發票號碼獎號碼，許多民眾紛紛對獎，盼成為下為下位千萬富翁。有一位網友對完這期發票後，發現發票8個數字竟和獎金一千萬的特別獎號碼一模一樣，然而「前2位」數字卻和特別獎號碼對調，最後一毛都領不了，無奈成為悲劇主角。

這名苦主在臉書「爆怨2公社」上貼出一張照片，內容是本期的發票兌獎號碼，其中特別獎的號碼為「42024723」，但在照片右下方，原PO的發票號碼卻是「FL-24024723」，兩組號碼一模一樣，僅差前兩位數字的排序相反而已，讓原PO只能抱憾和千萬特別獎擦身而過。

貼文一出，網友們也不禁安慰原PO說「看到這張。我的心就沒那麼痛了」、「你差點環遊世界」、「這太悲催了……」、「真的...前面2個數字怎麼不好好排隊呢」。

根據「財政部稅務入口網」資料，統一發票收執聯8位數號碼必須和特別獎號碼相同，才能獲得最大獎，獎金1,000萬元。就算原PO對中後6位數字，也不算中獎。網友表示「這下連兩百都no素...」、「如果不是在那組號碼，至少還有中獎」。

財政部昨（25日）中公布9-10月份統一發票號碼獎號碼。(摘自財政部稅務入口網)

(中時新聞網)