解決半導體產業人才荒，行政院會今（26）日通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」草案，國立大學可與企業合作設立半導體等國家重點領域研究學院，引入產業資源，以創新專法鬆綁組織、人事、財務、財產、人才培育及採購，突破現行人才培育機制困境。教育部力拚立法院本會期完成立法，明年開始招生。

至於國家重點領域，教育部次長劉孟奇表示，未來將由政府代表、學者、專家及產業代表組成審議會，約9至15人，審議國家重點領域的擇定，包括半導體、AI、循環經濟、智慧機械、新農業、金融等產業都有可能入列。

研究學院資金來源之一包含由行政院國家發展基金撥款，草案明定研究學院資金來源為產學合作收入及受贈收入屬合作企業資金者，每年提供的資金額度不得低於國發基金撥款額度。行政院官員解釋，原則上將由企業與國發基金各出資一半。

台灣半導體產業獨步全球，但卻鬧人才荒，包括台積電、聯發科等半導體產業龍頭，都曾當面向蔡英文總統反映半導體產業缺人才，蔡總統允諾協助解決，其一是設立半導體學院，因此，行政院提出創新專法，推動國家重點領域高階人才培育，及鼓勵國立大學搭建與產業互惠橋梁，建立長期產學合作關係。

劉孟奇指出，不只是半導體研究學院，未來凡是國家重點領域都可設立研究學院培育人才，且有意願的國立大學都保留彈性。至於原考慮推動為期12年、投入96億元、培育4,800名碩博士的半導體人才培育計畫，行政院官員透露，這是研議過程中一度提出的構想，但為了更具彈性，培育國家重點領域人才，僅提供創新條例作為「機制」。

另外，教育部表示，自109學年起鼓勵學校擴充資通訊科系招生名額10％～15％，每年可額外培育逾3千人，110年度起擴大領域至AI、資安、資通訊，透過此方式，也可解決半導體廠商需才孔急問題。

教育部表示，創新條例主要是由研究頂尖的國立大學與研發領先的企業合作設立「國家重點領域研究學院」，國立大學可以透過研究學院以8年至12年為期來推動創新，擴大延攬人才。

未來將視創新模式辦理績效，穩健逐年擴大國家重點領域及參與學校，並藉由創新模式的經驗，穩健推動大學法規鬆綁，讓高教發展有更多創新可能。

(工商 )