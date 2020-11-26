朝野立委26日在立法院財政、內政委員會聯席會議中，紛紛關切實價登錄2.0修法何時送到立法院審議，台灣民眾黨立委蔡壁如更呼籲行政院盡速將實價登錄2.0法案，送至立法院審議，對此，內政部次長花敬群表示，「12月應該有機會」。

花敬群指出，最近內政部已經很積極與行政院討論細節。平抑房價，央行、金管會近期已紛紛出招，央行提出四大要點，籲請銀行持續強化不動產授信風險控管；金管會也宣布近日將挑選十家銀行進行房貸專案金檢。唯獨行政院長蘇貞昌宣示的實價登錄2.0修法，遲遲未送到立法院審議。

民眾黨立法院黨團已提出實價登錄2.0修法版本，重點包括實價登錄要登錄到門牌、把預售屋納入即時登錄，賦予主管機關有查核權及增訂違反預售屋定型化契約備查相關規定的罰則等。

立法院財政、內政委員會聯席會議26日處理中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算，有關內政部主管預算凍結專案及書面報告案。

蔡壁如質詢時表示，希望行政院趕快把實價登錄2.0法案送到立法院審議，並期盼立法院朝野各黨積極排案審查。她促請內政部與行政院討論，盡快送案至立法院審議。

面對蔡壁如追問行政院版實價登錄2.0法案什麼時候可以送到立法院審議，花敬群答覆，最近已經很積極與行政院討論細節，「12月應該有機會」。花敬群強調，內政部也很希望實價登錄2.0法案能夠盡快在立法院排審。

另外，民進黨立委郭國文和國民黨立委曾銘宗質詢時也關注花敬群提及行政院版實價登錄2.0法案「12月應該有機會」送立法院審議一事。花敬群說：「我們會努力，行政院也很積極督促我們要趕快推動，討論非常密切。」

(工商 )