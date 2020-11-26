納豆以電影《同學麥娜絲》獲金馬獎男配角獎，他26日與阿Ken、安心亞主持中天綜合台《同學來了》，製作單位準備金馬獎翻糖蛋糕與各種零食為他驚喜慶祝。他說，金馬入圍及得獎過程，全在主持這節目期間發生，「今年『同學』2字帶給我很多幸運」，並期盼《同學來了》明年也成功敲鐘，他為金馬獎從78瘦至72公斤，卻因沒喝足夠的水引發痛風，「這幾天放棄減肥，都在慶祝」。

納豆特別感謝舅舅侯友宜當年說服豆媽，讓他去北藝大學表演，「金馬當天，舅舅傳訊息給我還發臉書，我在這裡也想喊話一下，如果舅舅能以市政府名義包場《同學麥娜絲》，我一定帶著全部演員、導演去跟大家聊天」。他坦言，領獎完走下台就驚覺沒謝到女友依依，所以事後趕緊補上，依依很替他開心，連她的好姊妹都辦一攤幫他慶祝。

《同學來了》製作單位近日請節目中的同學們觀賞納豆得獎電影《同學麥娜絲》。（中天綜合台提供）

納豆得獎，好搭檔阿Ken、安心亞送祝福，安心亞說：「希望他繼續演戲，他致詞時講到綜藝咖入圍又得獎那段很令人感動，祝福他未來在綜藝、戲劇，唱歌算了，都可以有更多厲害的發展。」阿Ken則說：「納豆得獎，對我們來講，充滿了鼓勵，與其說是我們祝福他，不如說是他在鼓勵我們，納豆可以做到，全宇宙的人也都能做到。」納豆聽完笑喊：「什麼意思啊。」

阿Ken感性表示：「納豆個頭小小，又做了很多綜藝主持，一直以來都被說很搞笑，但他找到自己心裡最想要做的專業，並且拿到最高標準，這件事讓我們很佩服，也想跟他學習，希望可以與他一起往成功的路上邁進。」納豆幽默笑回：「成功路就在附近啦。」引來現場一陣笑聲。《同學來了》製作單位日前帶節目中的「同學們」到戲院看電影挺納豆，同學們對他的演出印象深刻。《同學來了》每周一至周五晚間9點於中天綜合台播出。

(中時 )