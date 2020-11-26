女藝人邵岱兒在2016年受邀節目《綜藝玩很大》當來賓，有天使臉孔和魔鬼身材外，更以大方的談吐受到注意，引起網友熱搜，發現她居然畢業於哥倫比亞大學金融系，被封為「學霸女神」；日前邵岱兒曬出自己品牌的泳衣，中空設計讓她傲人雙峰擠出震撼形狀，讓粉絲看了臉紅心跳。

邵岱兒在節目上受到關注後，把生活重心放在經營自己的品牌，而她就是最好的代言人，不時會在IG分享她親自穿搭新品的美照；雖然邁入冬天，但許多美女「愛漂亮不怕流鼻水」，還是有不少人買泳衣，邵岱兒穿上自家新款泳衣，笑說「一整年都是泳衣的季節」。

日前邵岱兒曬出自己品牌的泳衣，中空設計讓她傲人雙峰擠出震撼形狀，讓粉絲看了臉紅心跳。(圖/ 摘自邵岱兒IG)

照片中邵岱兒長髮披肩，身上穿著一套亮橘色連身泳裝，但泳衣中空設計，一眼就看到邵岱兒豐滿上圍，傲人雙峰間更出現邪惡的「人字形狀」；邵岱兒火辣身材讓網友眼睛不知道該放哪，紛紛熱情表示，「穿什麼都好看」、「硬啦」、「好久沒玩水」、「夏天到了」。

邵岱兒下個月滿29歲，畢業於哥倫比亞大學金融系（UBC），不僅會讀書也愛做菜，還擁有西餐烹調丙級技術士證照，打破一般人對美女的印象，又是學霸還進得了廚房。

(中時新聞網)