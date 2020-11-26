網友貼出「超甜蔬菜」韓國櫛瓜的照片。(圖擷取自我愛全聯-好物老實説)

全聯福利中心價格親民，是不少婆媽的挖寶天堂。日前一名網友表示，自己好不容易在全聯挖到一款韓國的「超甜櫛瓜」，但是店員卻表示不會再進貨，晴天霹靂的消息讓她難過的說，「我就只買到過一條而已」，貼文發出後也讓不少主婦崩潰，並瘋狂詢問還有什麼管道可以購得。

原PO在臉書團「我愛全聯-好物老實説」上貼出一張照片並說明，自己曾經在全聯買過韓國櫛瓜，美味程度讓她忍不住想再多回購，但是日前到全聯時卻不見其蹤影，於是便詢問店員，沒想到店員表示不會再進貨，突如其來的消息讓她相當崩潰，「我就只買到過一條而已」，不過原PO也補充表示，不確定是全台不再進貨，還是只有這家門市而已。

貼文發出後不少網友也失望的表示，「我連影子都沒見過」、「我也只買過一次就沒再看到他了」、「我也只吃過一條，殘念，這好好吃啊」、「我只吃過一次，真的好吃，這幾天真的也沒看到，請問還有哪裡買得到韓國櫛瓜。」但也有網友表示在菜市場可以買到，「昨天在菜市場有買到，韓國的一條40台灣的20。」

此外，也有許多內行人互相交流韓國櫛瓜的烹調方法，「切片，裹上蛋液，煎起來非常好吃」、「我都撒起司絲，孩子很愛，我自己則是烤好撒胡椒鹽」、「切片~雞翅或雞肉或豬肉片在上層，下層放節瓜片，用氣炸鍋氣炸，也不錯吃！」

(中時新聞網)