健保會2015年訂定收支連動機制，同年決議將2016年健保費率降為4.69％，並維持至今。明年安全準備金將低於1.5個月，依此機制，費率調漲應以當年起至第2年維持2個月安全準備為原則，然而今年政府憂民間反彈，費率的漲幅不會太大，恐達不了2個月的要求，專家認為此舉形同破壞制度，應審慎思考制度存在的必要性。

《健保法》第78條規定，安全準備總額以相當於最近精算1個月至3個月之保險給付支出為原則。2015年，為明確費率調整原則，健保第10次委員會進一步訂定財務平衡及收支連動機制。

根據此機制，當年年底安全準備餘額不足 1.5 個月，就啟動費率調漲機制，並以當年起 (含)第 2 年年底可維持 2 個月保險給付支出之金額計算為原則。若當年起(含) 第 3 年年底安全準備餘額超出 3 個月時，則啟動費率調降機制，並以超出之金額計算為原則。同一年，健保會決定將2016年的費率降至4.69％，並維持相同費率至今。

由於政府憂民間反彈，此次費率的調漲不會太高，很可能達不到2個月安全準備，而以母法要求的至少1個月為依據，費率有機會落在4.97％至5.24％間。對此，淡江大學會計系副教授韓幸紋表示，這樣的做法與幾年前的決議自相矛盾，形同破壞機制。若機制可以被推翻，那這個制度存在的必要性也需重新思考。

韓幸紋表示，若政府基於疫情的考量，只漲一點費率，不同時推動其他開源、節流的措施，等於只是把問題往後拖，只看到眼前的需要。事實上，疫情和費率調漲是兩回事，今年台灣的經濟沒有負成長，但有部分行業的確受到嚴重衝擊，經濟的困難應回歸到紓困方案來解決，而不是和費率綁在一起思考。

醫改會執行長林雅惠表示，衛福部次長薛瑞元數月前曾說會盤點健保體制的問題，部長陳時中也不斷釋出健保財務困難的訊息，但是至今都沒看到盤點了什麼問題。目前健保費率的方向看起來傾向於小漲，與過去訂下的收支連動機制有所牴觸，政府必須要說清楚在此之後漲幅會多頻繁，以及會不會同時搭配其他措施等。

(中時 )