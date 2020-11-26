中國外交部網站指出，韓國總統文在寅26日在首爾會見中國國務委員兼外長王毅，中韓討論疫情、貿易、朝鮮半島等問題，將在簽署RCEP的基礎上，加快推進中日韓自貿協定談判。

王毅表示，中韓深化常態化疫情合作，兩國率先建立雙邊聯防聯控機制有效控制疫情，相信在合作此之後中韓將展現更廣闊的發展前景。中方願與韓方加強科技創新合作、提升雙邊自貿水平，在簽署RCEP的基礎上，加快推進中日韓自貿協定談判進程，促進地區經濟一體化，朝著建立亞太自貿區的方向努力，共同堅持多邊主義。

文在寅表示，中韓兩國在共同抗疫的同時保持必要人員往來，積極開展復工復產合作，為國際社會團結抗疫樹立了典範。韓方期待與中方深化廣泛領域合作，推進地區經濟一體化，攜手應對氣候變化等全球性挑戰，以韓中建交30週年為契機，推動韓中關係在未來30年取得更大發展。

在朝鮮半島局勢方面，文在寅表示，高度評價中國在半島和平進程中發揮的積極作用，願與中方共同努力，實現半島長治久安。王毅指出，無論形勢如何變化，都要堅持對話解決半島問題的方向不動搖，堅持通過分階段、同步走建立半島和平機制、實現半島無核化的目標不動搖，堅持防止半島生戰生亂的決心不動搖。

(工商 )