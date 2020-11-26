姚以緹出席特映會。（前景提供）

德裔情色時尚傳奇攝影師漢姆特紐頓（Helmut Newton）慶百歲冥誕推出生涯紀錄片《情攝大師》，25日晚於台北松仁威秀Muvie Cinema舉辦專場特映會，集結藝人姚以緹、李沐、邱偲琹、導演陳宏一、台灣VOGUE雜誌總編輯孫怡、知名攝影師登曼波、Youtuber 時尚老人，以及明星設計師簡國彥、奧運中華隊隊服設計師周裕穎等國內外時尚品牌重量級人物出席力挺。

今年以《江湖無難事》奪下台北電影獎最佳女配角的姚以緹，觀影後分享對這位攝影師「愛女人」的程度感到驚訝，大讚他大概比任何男人女人都還要愛女人，展現的方式既時尚又讓人瞠目結舌。

今年在金鐘獎以《誰是被害者》榮獲戲劇節目最具潛力新人獎的李沐，更表示自己從學生時代就是紐頓的超級粉絲，因為紐頓的作品既有侵入性，又同時並存開放、友善的氣氛而著迷不已。李沐更大方坦言，若能有像紐頓這樣厲害的攝影師找上門，自己絕對有興趣答應裸體拍攝的邀約。

邱偲琹出席特映會。（前景提供）

演員邱偲琹則分享自己最喜歡「雞與高跟鞋」的系列寫真，表示紐頓的勇敢前衛，至今看來都還是經典且無可超越，完全經得起時間考驗。談到裸體入鏡，邱偲琹更笑稱自己其實已有經驗，將上映的新片《親愛的殺手》中就有挑戰許多裸露演出，因此看紀錄片中女星拍攝裸體寫真的經驗時也特別有感悟。

特映會上，女性們更以中性西裝造型亮相，向紐頓最知名的夜巷街拍「Rue Aubriot」系列作品致敬，透過Women Suit Dress Code增添參與感的趣味，現場各個高手較勁強烈風格，宛如一場時裝盛會。

(中時 )