新北市土城區16歲少女2018年11月間受邀到汽車旅館參加吸毒派對，未料少女吸食完笑氣、咖啡包等毒品後產生幻覺，甚至還恍神聲稱看到外星人警察欲闖進屋，同行的高男對少女稱「要打仗了，不發生性行為會死」，便與其他2位男子輪流壓頭性侵少女，新北地院近期依乘機性交罪分別判處高男、其餘2位男子1年10月和1年8月徒刑。

判決書指出，少女2018年11月3日凌晨受黃姓少年（另涉妨害性自主事件，經少年法庭裁定不付審理）邀約到土城汽車旅館參加毒趴，少女抵達後便陸續施用笑氣、毒品咖啡包，因此出現幻覺、胡言亂語等舉止怪異行為，同行的游姓、高姓、徐姓男子見少女沒有辨識、抵抗能力，便輪流對少女性侵、壓頭口交。

少女中途雖拒絕，但仍被性侵得逞，她偵訊時表示，「我被壓住頭口交，是發生在我中途醒來，看到幻覺，房間裡有10、20幾人都在發生性行為，還有一些外星人警察要進來，高男跟我說要打仗了，不發生性行為會死」，而3男偵訊時也坦承犯行。

新北地院認為，3男非以強暴、脅迫等方式犯案，且犯案時均未滿20歲，在思慮不周、玩樂心態下使用毒品的情況下犯案，且事後3人皆與少女達成調解、獲得諒解，若以乘機性交罪最低刑度有期徒刑3 年仍過重，因此依法減刑，判處高男1年10月徒刑、游男和徐男1年8月徒刑，全案可上訴。

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(中時 )