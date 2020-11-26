瑞典央行26日重申，基準利率在2023年底前都將維持在零利率不變，同時資產購債規模將擴大2,000億瑞典克朗至7,000億瑞典克朗、期限延長至2021年12月31日，目的在於支持經濟度過第二波疫情衝擊並協助通膨升至目標水平。

(工商 )