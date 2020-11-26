大陸官媒《環球時報》點名，行政院長蘇貞昌就是「首名台獨罪犯」。「宅神」朱學恒預言表示，有國台辦幫忙認證，蘇貞昌短時間不會下台，至少還有6個月時間。

朱學恒在臉書貼文預言表示，蘇貞昌短時間不會下台，不是他要打臉民進黨台北市議員王世堅，而是狀況有變。蘇貞昌被對岸國台辦列為終身追究的台獨千古罪人頭牌，由國台辦幫忙認證的台灣價值充能，一下子幫蘇貞昌回血補到120％，至少幫他爭取到多3到6個月以上的時效。

朱學恒也認為，最近有派系對高嘉瑜下追殺令了，大家跟著一起圍觀就好，但藍營不知道在湊什麼熱鬧，跟著在那邊打什麼餅乾、買手表之類的傻事，人家鬥爭狗咬狗，你就專心看跟著學就好了，在那邊跟著一起咬幹嘛？別人的家事不要管，甚至還打亂人家鬥爭的一盤棋，看藍營打自己小孩餅乾被搶走的那個樣子，人家還打得下去嗎？

網友回應說：「在神明面前發誓的說輸了不再選，怎麼還是出來惹。」、「旁邊看戲啊~~熱度冷了再吹吹風~~」、「表現不好就換，就是民主，人民做主。」、「他不要下來，才會幫民進黨民調掉更多，讚！」

(中時新聞網)