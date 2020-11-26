新竹Big City遠東巨城購物中心周年慶今（26日）開打人潮滾滾、買氣爆發！首日湧15萬人、業績4.3億元，較去年成長12%；美妝、3C家電、餐飲、精品珠寶等業種皆大幅成長，首日客單較去年同期增近40%。

遠東巨城引進LADY M快閃店，以新竹福源花生醬入餡，首次推出全球獨家的新口味「黑糖花生千層蛋糕」，價格店洽。（遠東巨城提供）

這次在全台獨家HAPPY GO Pay點數26倍還送百萬點，及17大銀行滿額禮助攻下，加上各樓面指定業種推出天天滿額贈，直接加碼回饋給消費者，各業種表現相當亮眼。香氛保養主打大容量囤貨4折起，搭配滿額贈奏效；iPhone 12系列帶動換機潮持續發酵；智能大型家電如冰箱、洗衣機、65吋8K電視都熱銷。

至於，109家超夯快閃店及聯合特賣也衝出高業績，Lady M快閃店全球獨家限定嚴選新竹福源花生醬特製的「黑糖花生千層蛋糕」，日銷超過千片；大阪嵜本本生吐司專門店限量出爐，單片吐司開賣30分鐘內完售，快閃限定吐司禮盒組不到1小時告罄；吉祥物阿Mall休閒旅行、居家生活系列來店禮，首日毛毯兌換超過3000份。

iPhone 12系列帶動換機潮持續發酵，遠東巨城一樣人潮滾滾。（遠東巨城提供）

遠東巨城各業種表現相當亮眼，按摩椅人氣很高。（遠東巨城提供）

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