威廉近日在網路新節目《vivo YT搜查線》被踢爆三角關係，「正牌女友」委託製作單位跟監調查，拍到疑似他被貴婦包養、躲在暗處幽會的畫面，原來這個節目是由阿Ken、派翠克擔任「搜查專家」，由手機品牌vivo與設計師ANGUS CHIANG江奕勳攜手合作推出的內容「vivo AC LIVE秀」第一集《vivo YT搜查線》，趣味翻玩18年前紅極一時的綜藝節目《TV搜查線》。

最新一季「vivo AC LIVE秀」，取經十多年前本土經典綜藝節目《TV搜查線》、《案發現場躲貓貓》與《你要去哪裡》，打造成《vivo YT搜查線》、《vivo 按發現場》與《vivo 你要喝什麼》3集新節目。節目卡司一字排開皆為知名「綜藝咖」與人氣YouTuber，包括近十年未在台灣綜藝節目露臉的「孔哥」九孔驚喜現身，還有阿Ken、阿達、威廉、派翠克、嗨咖、美麗本人、禁藥王與栗子、Dora謝雨芝、馮秉軒（餅乾）等人。

阿Ken（左）、派翠克互動逗趣。（vivo提供）

梁庭豪在《大學生了沒》、《星光大道》等節目展現製作功力，今年更與詹仁雄聯手推出本土女團選秀節目《菱格世代DD52》，此次他打造「vivo AC LIVE秀」，透過「外景節目拍攝」實測旗艦手機，內容有趣。

(中時 )