台南市勞工局26日派員至亞洲航空了解勞資糾紛詳情。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

承攬內政部空勤總隊黑鷹直升機維修業務的亞洲航空員工爆料，公司強迫備勤還規避勞基法，台南市勞工局26日派員進行訪查，亞洲航空說明，勞工出勤紀錄均依規定設置，如有加班事實一定依規定詳實登載。

經勞工局向亞航人事組長吳韓偉及工會理事蘇瑞龍詢問相關事實，蘇瑞龍表示，工會並未接獲任何有關亞洲航空威脅恐嚇強迫綁約之陳情，公司係依勞工自主意願，於10月底簽訂最低服務年限契約，約定事項均依勞動基準法相關規定辦理。

另有關「每月每人要過夜備勤5天不打卡」之事，經向人事吳組長確認，亞洲航空勞工出勤紀錄均依規定設置，如有加班事實一定依規定詳實登載於出勤紀錄。

而明年1月1日開始協助黑鷹直升機維修之機組人員，每個月有5天備勤乃係依「事業單位實施勞工值日（夜）應行注意事項」辦理，係「值夜」而非加班，備勤人員所負責事項乃係突發狀況時緊急連絡事宜，並不從事直升機維修或協助出勤任務，如有突發出勤任務，則由當班備勤人員通知其他機組同仁臨時出勤加班。

至於有兩員工表示沒簽協議書，也不離職，10月26日就被調到清洗部門，負責洗飛機，與其專業不符等事項。經勞工局了解，因新冠疫情影響，亞洲航空民機維修營運急凍，為保障勞工權益在不裁員前提下進行人事調整。

該2員勞工並未具備專業飛機維修證照，且其他專業部門亦無人力缺口，故將其調整至綜合支援組，而該組業務包含飛機清洗整理等業務，所以並無「把維修波音、空中巴士的專業丟一邊」之事。

勞工局也提醒亞洲航空，與勞工簽訂最低服務年限之契約務必依照勞動基準法第15條之1規定辦理，如有加班之事實，亦請依勞動基準法第24條規定發給加班費。

(中時 )