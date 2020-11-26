全球疫情還在燒，但前進的腳步不能停！國際米蘭車展（EICMA）因疫停辦沒關係，國內機車龍頭大廠光陽(KYMCO)直接把這機車界最大盛事舞台搬到台灣！「Time to Excite 國際新車發表會」今（26日）於台北盛大展開，這除了是光陽(KYMCO)今年度的重量級壓軸大戲，更是全球車迷引頸企盼的機車科技新品嘉年華。

由高性能概念電動街車RevoNEX及旗艦大羊AK550領軍，發表光陽(KYMCO)旗下最新四款作品，包括豪華三輪探險巡旅CV3量產版、兩段自動變速電動機車F9、冒險跨界大型速克達DT X360及白牌旗艦運動跑旅KRV，從突破性的設計、實用科技的搭載到前衛的概念實踐…盡是跨時代創新亮點，台灣車迷搶先全球現場直擊，紅黃白電新車四重奏齊發，五感體驗超震撼！

▲KYMCO「Time to Excite 國際發表會」今盛大發表四款豪華重機陣容，紅黃白電新銳科技齊聚一堂，讓台灣車迷直擊獨享、全球聚焦。

特別的是，光陽集團董事長柯勝峯於會中表示，光陽KYMCO宣布首次登陸歐洲規劃生產基地，為百萬級電動重機街跑RevoNEX量產上市做準備，而這將是台灣品牌在義大利製造的首發加農重砲。而發表會上壓軸出場的全新一代AK 550現身，也具體擘畫未來藍圖、展現光陽KYMCO產品研發的強悍實力，在低迷的消費市場中逆勢操作，滿足全球光陽KYMCO粉絲的騎乘需求。

「我們深入了解消費者需求，追求獨特出眾的產品，持續超越顧客期待。在全球疫情肆虐的時刻，人們比以往更珍惜日常生活，且更加享受個人風格的展現與樂趣。光陽KYMCO將持續專注落實「最得我心」品牌理念，帶給顧客更多感動。」柯勝峯補充說到。

▲發表會上更請來知名「阿卡貝拉」團體以天籟般美妙和聲演繹英國天團QUEEN經典名曲”We are the Champion”，詮釋光陽KYMCO於全球機車領域的卓絕領導地位。

台灣品牌、義大利製造 百萬電動重機RevoNEX華麗轉身

光陽KYMCO百萬電動重機街跑RevoNEX去年在義大利米蘭車展上驚豔全球。為回應車迷的期盼與關注，KYMCO積極推動開發與量產進度，同時啟動RevoNEX於歐陸生產規劃，使RevoNEX成為KYMCO第一款在超跑之鄉義大利製造的全球車款。RevoNEX繼承KYMCO次世代電動重機超跑SuperNEX的五大設計理念，突破傳統街跑的框架與限制，賦予大型重機前所未有的全新定義。

▲去年米蘭車展驚豔全球的KYMCO百萬電動重機RevoNEX已啟動在歐陸生產計畫，其將成為KYMCO首款在超跑原鄉義大利製造的全球車款。

市場唯一跨界雙缸三輪重機 CV3探險巡旅量產版2021問世

發表之前，就以神秘預告片吊足胃口、讓全球車迷引頸期盼的三輪旗艦重機KYMCO CV3終於重磅亮相。CV3不僅是KYMCO旗下首款三輪大型速克達，亦為當今全球定位最頂級、配備最豪華的跨界三輪「Adventure Tourer」旗艦重機。

CV3採排氣量550cc的雙缸引擎，集奢華舒適的設計、出眾的性能、堅強的結構及符合人體工學的座椅於一身。前二後一的三輪設計不僅大幅提升安全與舒適性，更提供更安心穩定的騎乘體驗。KYMCO柯勝峯董事長今日同時宣布，CV3已在歐洲進行現地實車最終調校，為明年量產上市做最佳準備。

▲集豪奢設計、出眾性能、堅強結構及人體工學於一身的CV3已在歐洲進行現地實車最終調校，為明年量產上市做最佳準備。

全球首創兩段自動變速150cc電動機車 F9極限操駕樂趣重磅問世

隨著環境與時代在變，電動車的發展與問世，為個人交通工具史帶來最重大的轉變，有愈來愈多人願意投入電動車的懷抱，為推動地球環保與都市綠能而努力。然而，儘管全球上路的電動機車產品不在少數，但要獲得精明挑惕的消費者全心認同並取得熱烈的市場反應並不容易。

其最大的挑戰在於多數的電動機車以強調環保綠能為最主要訴求。而KYMCO長年研究騎士需求、傾聽消費者心聲，認為“追求感官刺激的騎乘體驗”將是消費者心中更大的渴求，KYMCO都會運動型電動機車F9於焉誕生，矢志在全新的移動功能與體驗中滿足馭風而行的駕馭樂趣，成為消費者心目中電動機車首選。

▲0～50km/h僅3秒、極速達110km/h、120公里續航力、快充僅需2小時！F9配備全球首創電動機車專用的ATS兩段自動變速，兼具性能與能源效率，整車僅107公斤，為極限操駕樂趣而生。

酷炫外型、緊湊車身、F9將當代個人化設計風格發揮到淋漓盡致。動力搭載9.4kW的電動馬達，0～50km/h加速僅需3秒，極速可達110km/h，性能超越150cc速克達。96V 40Ah電池在歐洲NEDC續航標準下可提供120公里的續航力，使用快充充電，僅需2個小時充飽。F9配備全球首創電動機車專用的ATS兩段自動變速，除能提昇加速性能與能源效率外，刻意配置於後軸的外露式設計更增添整車機械結構的硬派美感。足下配置絕佳抓地力的14吋寬胎，在電池與車架高度整合的輕量化工程下，整車重量僅107公斤，為極限操駕樂趣而生，並將都會騎士的腎上腺素全數激發。

開創全新格局 DT X360跨界大型速克達Adventure Crossover踏上征途

為滿足不同騎士多元的騎乘需求，KYMCO發表全新DT X360，再次開闢速克達領域全新級距，賦予更全面的功能性與多功性，並拓展生活領域與全方位視野。DT X360以冒險跨界「Adventure Crossover」為核心定位，藉以激勵人們追逐生活冒險的可能性。

▲KYMCO發表全新DT X360以冒險跨界「Adventure Crossover」為核心定位，再次開闢速克達領域全新級距，賦予更全面的功能性與多功性，並拓展生活領域與全方位視野。

搭載具越野風格的前土除及下檔泥板為外觀一大特色，搭配能對應崎嶇路面操控靈活性的寬把手及更佳騎乘視野的高座墊。專屬Adventure取向的輪胎配上堅固強悍的輕量化輪圈，讓DT X360在各種路況上展現絕佳操控性。同時，Keyless感應式鑰匙、TCS循跡控制系統、LED彩色儀表等科技行頭，更為DT X360在原有豐富的機能外，帶給車主更高的便利與安全性。

不論是市區交通靈活穿梭、快速道路上恣意巡弋或在未知領域中隨心探索。DT X360絕對是實現重機騎士全方位熱情與夢想的「冒險跨界」大型速克達。

傳承AK 550超跑基因 白牌跑旅旗艦KRV提供人車一體終極享受

隨著大型重機市場的蓬勃發展，近年來機車休旅風潮快速崛起。年輕族群追求美好生活之餘，也樂於展現自我，整體消費用車習性隨之改變。機車作為人們最主要的個人交通工具，扮演著日常生活中關鍵角色。平日騎士們在繁忙的交通中穿梭，假日與三五好友到郊區出遊。為此，KYMCO用心打造夢幻車款KYMCO KRV，提供騎士最美好的五感生活體驗。

▲活動現場被媒體暱稱為小AK的運動休旅重機KRV，承襲超級跑旅AK 550基因，配備獨立式搖臂吸引眾人目光，重新定義白牌旗艦機種，將以獨特魅力席捲市場。

KRV搭載全新開發的175cc 4V水冷引擎，提供全速域平穩與強勁的動力輸出。ABS防鎖死剎車系統、TCS循跡控制系統、Keyless感應式鑰匙及LED全車照明的進駐，更成為KRV的科技亮點。特別的是，KRV採用與KYMCO 超級跑旅AK 550相同的獨立式搖臂與PTM傳動系統，除可降低車身重心，讓車輛前後配重最佳化外，引擎車架一體式設計更大幅提升過彎時的車身剛性與穩定性，帶來隨性穿梭的操控樂趣與人車一體的終極感受。

50年磨一艦 ! 旗艦超級跑旅AK 550概念新藍圖壓軸彩蛋亮相

超級跑旅AK 550是KYMCO五十週年慶發表的品牌旗艦車款，在海內外均創下銷售佳績。這次，「Time to Excite 國際新車發表會」上，KYMCO以AK 550概念新藍圖預賞做為壓軸彩蛋，相較於現行量產式樣更增添休旅氣息，也預告不久的將來，新一代AK 550將再度震撼車壇。

今年，在各國疫情封城影響商業活動背景下，全球專業機車品牌KYMCO十九年來首度缺席機車年度盛會米蘭車展，但KYMCO新車上市計畫仍堅定進行，以具體行動展現對未來信心與集團爆發力。

50年磨一艦！超級跑旅AK 550是KYMCO五十週年慶發表的品牌旗艦車款，更是「Time to Excite 國際新車發表會」壓軸彩蛋，較現行量產車更增添的休旅氣息預料將再度震撼車壇。

柯勝峯董事長更為全球聚焦的「Time to Excite 國際新車發表會」做出結論：「RevoNEX是一台突破傳統街跑框架的高性能電動重機 ; CV3是一台倡導「探索全新旅程」的探險巡旅 ; F9是一台充滿操駕樂趣的都會運動型電動機車 ; DT X360是一台以「冒險跨界」定位的大型速克達 ; KRV是一台前所未見的高性能運動休旅 ; AK 550是一台兼具性能與舒適的極致超級跑旅。我們將持續致力於滿足全球不同消費者對於「最得我心」全新車款的憧憬與想像。」

(中時新聞網)