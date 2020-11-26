台灣銀行 27 日至 29 日於世貿中心展覽一館舉辦「2020 台北．金融博覽會」，現場將首度展示重達 12.5 公斤的 999.9純金金塊，以及委託中央造幣廠設計鑄造「辛丑牛年彩色鍍金精鑄銀幣」及「金鑽條塊牛年生肖版」，期望新的一年全球皆能「牛」轉乾坤、走出疫情、開創新局。

台銀表示，金博會一連展出3天，主要宗旨是「展現政府金融推動，開啟民眾金融對話，對接市場投資趨勢，打造全民理財風潮」，現場規劃四大主題區，分別為理財講座區、理財健檢區、金融體驗區及產品服務區。

此外，展期中共安排6場理財講座，其中包含邀請素具「黃金王子」之稱的貴金屬部副經理楊天立分享貴金屬市場行情與展望。

台銀表示，活動期間舉辦「導盲犬公益宣導活動」。現場也提供民眾理財健檢與金融諮詢服務，並依基金、保險、黃金、信託及信用卡五大類產品規劃輕鬆趣味的闖關遊戲，參與者蒐集 4 個關卡章即可前往金融體驗區參與體感遊戲或扭蛋機遊戲換取精美禮品，更有機會得到瑞士 UBS 幻彩條塊 1 公克、生肖銀幣與商品禮券等好禮。

(中時 )